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Перу - Аргентина 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
Перу
Аргентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Аргентина, которое состоится 18 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Аргентина
Главные тренеры
Перу Хуан Максимо Рейносо Гусман
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Аргентина1 : 0Перу
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Перу0 : 2Аргентина
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Аргентина0 : 0Перу
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу2 : 2Аргентина
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Аргентина3 : 1Перу
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Перу1 : 1Аргентина
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Аргентина2 : 1Перу
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Перу1 : 1Аргентина
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 2 : 0Перу
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу0 : 1
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 0 : 0Перу
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Перу
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Перу
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Аргентина1 : 0
12.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 3Аргентина
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0
19.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Аргентина
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0

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