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Парагвай - Боливия 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2023 года в 01:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
Парагвай
Боливия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Боливия, которое состоится 18 Октября 2023 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Боливия
Главные тренеры
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Аргентина Даниэль Оскар Гарнеро
Аргентина Густаво Костас
История личных встреч
14.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Боливия4 : 0Парагвай
15.06.2021 Кубок Америки Группа А. 1-й тур Парагвай3 : 1Боливия
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Парагвай2 : 2Боливия
15.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Боливия1 : 0Парагвай
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Парагвай2 : 1Боливия
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Парагвай4 : 0Боливия
10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 6-й тур Боливия3 : 1Парагвай
08.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Парагвай0 : 0Боливия
05.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Боливия0 : 2Парагвай
06.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Парагвай1 : 0Боливия
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 0Парагвай
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 1 : 0Парагвай
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Парагвай0 : 0
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Парагвай2 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Парагвай
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Боливия1 : 2
12.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия0 : 3
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 5 : 1Боливия
27.08.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия1 : 2
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия0 : 0

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