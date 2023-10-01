Парагвай - Боливия 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2023 года в 01:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Боливия, которое состоится 18 Октября 2023 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Боливия
Главные тренеры
|Гильермо Баррос Скелотто
|Даниэль Оскар Гарнеро
|Густаво Костас
История личных встреч
|14.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|4 : 0
|15.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 1-й тур
|3 : 1
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 2
|15.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 0
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 1
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|4 : 0
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 6-й тур
|3 : 1
|08.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|0 : 0
|05.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|0 : 2
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|1 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 2
|12.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0