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Уругвай - Бразилия 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
Уругвай
Бразилия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Бразилия, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Бразилия Фернандо Динис (и.о.)
История личных встреч
15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Бразилия4 : 1Уругвай
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай0 : 2Бразилия
16.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Уругвай
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай1 : 4Бразилия
26.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Бразилия2 : 2Уругвай
26.06.2013 Кубок конфедераций 1/2 финала Бразилия2 : 1Уругвай
06.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 13-й тур Уругвай0 : 4Бразилия
22.11.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 4-й тур Бразилия2 : 1Уругвай
12.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 2 : 2Уругвай
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 2 : 1Уругвай
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Уругвай3 : 1
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай2 : 0
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай4 : 1
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Бразилия1 : 1
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 1Бразилия
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Бразилия5 : 1
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия2 : 4
17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия4 : 1

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