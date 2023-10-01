Уругвай - Бразилия 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Бразилия, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Бразилия
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Фернандо Динис (и.о.)
История личных встреч
|15.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|4 : 1
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|16.11.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 4
|26.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 2
|26.06.2013
|Кубок конфедераций
|1/2 финала
|2 : 1
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 13-й тур
|0 : 4
|22.11.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 4-й тур
|2 : 1
|12.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 2
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 1
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1