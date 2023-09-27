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Динамо-Владивосток - Ротор 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Владивосток, Россия), вместимость: 10005
18 Октября 2023 года в 12:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Максим Чембулатов (Кострома, Россия);
Динамо-Владивосток
Ротор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Владивосток - Ротор, которое состоится 18 Октября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Динамо (Владивосток, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Владивосток
Владивосток
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
РоссияМихаил Валерьевич Сальников
РоссияВладимир Файзулович Файзулин
История личных встреч
14.10.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 13-й турДинамо-Владивосток1 : 2
09.10.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 12-й тур0 : 1Динамо-Владивосток
04.10.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 1-й турДинамо-Владивосток2 : 0
30.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 11-й турДинамо-Владивосток1 : 2
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаДинамо-Владивосток2 : 0
15.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 14-й турРотор1 : 1
08.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 13-й тур3 : 1Ротор
01.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 12-й турРотор1 : 0
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаРотор1 : 0
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 11-й тур3 : 0Ротор

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