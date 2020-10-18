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Волгарь - Енисей 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
18 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
Волгарь
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Енисей, которое состоится 18 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Павлов
История личных встреч
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турВолгарь2 : 2Енисей
05.03.2023Россия - Мелбет Первая лига21-й турЕнисей2 : 1Волгарь
14.08.2022Россия - Мелбет Первая лига5-й турВолгарь2 : 0Енисей
06.03.2022ФНЛ - Первый дивизион26-й турВолгарь2 : 3Енисей
29.08.2021ФНЛ - Первый дивизион8-й турЕнисей2 : 2Волгарь
27.02.2021ФНЛ - Первый дивизион27-й турЕнисей1 : 4Волгарь
05.09.2020ФНЛ - Первый дивизион7-й турВолгарь1 : 1Енисей
26.08.2020Кубок России1/64 финалаЕнисей2 : 1Волгарь
02.05.2018ФНЛ - Первый дивизион36-й турЕнисей2 : 1Волгарь
14.10.2017ФНЛ - Первый дивизион18-й турВолгарь1 : 2Енисей
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Волгарь
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турВолгарь2 : 1
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур1 : 1Волгарь
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 3Волгарь
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турВолгарь1 : 1
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Енисей
07.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур1 : 1Енисей
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турЕнисей0 : 1
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 2Енисей
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турЕнисей3 : 1

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