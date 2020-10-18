Волгарь - Енисей 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
18 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Енисей, которое состоится 18 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Сергей Александрович Павлов
История личных встреч
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|05.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|2 : 3
|29.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 4
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 1
|26.08.2020
|Кубок России
|1/64 финала
|2 : 1
|02.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 1
|14.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1