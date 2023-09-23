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Нефтехимик - Форте 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
18 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Юрий Матвеев (Москва, Россия);
Нефтехимик
Форте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Форте, которое состоится 18 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Форте
Таганрог
История личных встреч
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур2 : 2Нефтехимик
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турНефтехимик2 : 0
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик0 : 0
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 3Нефтехимик
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур0 : 0Нефтехимик
14.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 14-й тур1 : 0Форте
07.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 13-й турФорте3 : 1
01.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 12-й тур3 : 1Форте
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаФорте1 : 0
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 11-й турФорте1 : 0

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