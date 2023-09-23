Нефтехимик - Форте 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
18 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Юрий Матвеев (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Форте, которое состоится 18 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Форте
Таганрог
История личных встреч
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|14.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 14-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 13-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 12-й тур
|3 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 11-й тур
|1 : 0