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Химки - Уфа 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
18 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Химки
Уфа

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Уфа, которое состоится 18 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Уфа
Уфа
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияЕвгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
01.05.2022Россия - Премьер-Лига27-й турХимки1 : 1Уфа
18.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турУфа3 : 2Химки
27.02.2021Россия - Премьер-Лига20-й турХимки2 : 1Уфа
23.11.2020Россия - Премьер-Лига15-й турУфа1 : 2Химки
19.03.2013ФНЛ - Первый дивизион24-й турХимки0 : 1Уфа
22.08.2012ФНЛ - Первый дивизион8-й турУфа3 : 2Химки
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турХимки1 : 0
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турХимки2 : 2
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 2Химки
28.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 2Химки
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турХимки2 : 1
08.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 13-й тур1 : 0Уфа
01.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 12-й турУфа2 : 0
26.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаУфа1 : 1 8 : 7
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 11-й турУфа3 : 0
17.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 10-й тур0 : 3Уфа

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