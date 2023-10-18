Химки - Уфа 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
18 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Уфа, которое состоится 18 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|3 : 2
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|23.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|19.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 1
|22.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|3 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 13-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 12-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 8 : 7
|23.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 11-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 10-й тур
|0 : 3