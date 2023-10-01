Черноморец - КАМАЗ 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
18 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Ярослав Хромей (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - КАМАЗ, которое состоится 18 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
КАМАЗ
Набережные Челны
История личных встреч
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|1 : 0
|03.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 0
|24.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 1
|08.09.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|29-й тур
|1 : 1
|11.05.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|9-й тур
|1 : 0
|27.10.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|42-й тур
|2 : 2
|08.07.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|22-й тур
|0 : 0
|23.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|24-й тур
|0 : 0
|23.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|7-й тур
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0