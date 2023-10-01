00:34 ()
Свернуть список

Черноморец - КАМАЗ 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
18 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Ярослав Хромей (Воронеж, Россия);
Черноморец
КАМАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - КАМАЗ, которое состоится 18 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
КАМАЗ
Набережные Челны
История личных встреч
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турЧерноморец0 : 0КАМАЗ
01.04.2012ФНЛ - Первый дивизион40-й турЧерноморец1 : 0КАМАЗ
03.10.2011ФНЛ - Первый дивизион31-й турЧерноморец1 : 0КАМАЗ
24.05.2011ФНЛ - Первый дивизион11-й турКАМАЗ3 : 1Черноморец
08.09.2009Россия - Первый дивизион - 200929-й турКАМАЗ1 : 1Черноморец
11.05.2009Россия - Первый дивизион - 20099-й турЧерноморец1 : 0КАМАЗ
27.10.2008Россия - Первый дивизион - 200842-й турКАМАЗ2 : 2Черноморец
08.07.2008Россия - Первый дивизион - 200822-й турЧерноморец0 : 0КАМАЗ
23.08.1997Чемпионат России Высшая лига - 199724-й турКАМАЗ0 : 0Черноморец
23.04.1997Чемпионат России Высшая лига - 19977-й турЧерноморец1 : 0КАМАЗ
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Черноморец
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур0 : 1Черноморец
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турЧерноморец1 : 1
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 2Черноморец
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур3 : 1Черноморец
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турКАМАЗ4 : 0
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур2 : 1КАМАЗ
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур1 : 0КАМАЗ
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаКАМАЗ1 : 0
22.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турКАМАЗ1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close