Акрон - Шинник 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
19 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Шинник, которое состоится 19 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|24.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 3
|15.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 3
|08.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 6
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 0
|07.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4