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Акрон - Шинник 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
19 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Акрон
Шинник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Шинник, которое состоится 19 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
13.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Шинник1 : 0Акрон
24.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Акрон2 : 3Шинник
15.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Шинник1 : 3Акрон
08.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Акрон2 : 1Шинник
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур 0 : 1Акрон
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 1Акрон
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Акрон0 : 2
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 6Акрон
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Акрон0 : 0
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур 4 : 0Шинник
07.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Шинник1 : 1
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Шинник1 : 2
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 3Шинник
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 4Шинник

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