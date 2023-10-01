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Арсенал Т - Родина 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
19 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Арсенал Т
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Родина, которое состоится 19 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
12.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Арсенал Т2 : 3Родина
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 1Арсенал Т
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 1Арсенал Т
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал Т3 : 0
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 0Арсенал Т
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Арсенал Т
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1Арсенал Т
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Родина0 : 1
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 0Родина
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Родина1 : 0
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 3Родина
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Родина1 : 4

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