Арсенал Т - Родина 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
19 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Родина, которое состоится 19 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Родина
Москва
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|12.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 3
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4