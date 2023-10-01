Оттава Сенаторз - Вашингтон Кэпиталз 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
19 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 19 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|23.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ