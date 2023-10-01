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Оттава Сенаторз - Вашингтон Кэпиталз 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
19 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 19 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТОттава Сенаторз
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Оттава Сенаторз
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТОттава Сенаторз
26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 7Вашингтон Кэпиталз
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Вашингтон Кэпиталз
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 1Оттава Сенаторз
27.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз7 : 2Оттава Сенаторз
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Вашингтон Кэпиталз
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Оттава Сенаторз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 6
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Оттава Сенаторз
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 Б
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 4
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз2 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Вашингтон Кэпиталз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 5 ОТВашингтон Кэпиталз

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