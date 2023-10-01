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Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
19 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 19 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
США Майк Салливан
История личных встреч
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз1 : 2Детройт Ред Уингз
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3Питтсбург Пингвинз
08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Питтсбург Пингвинз
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 4Питтсбург Пингвинз
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз2 : 3Питтсбург Пингвинз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз2 : 6Детройт Ред Уингз
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 7Питтсбург Пингвинз
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз11 : 2Детройт Ред Уингз
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 3 БДетройт Ред Уингз
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Детройт Ред Уингз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Детройт Ред Уингз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Питтсбург Пингвинз
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 7Питтсбург Пингвинз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз1 : 2Детройт Ред Уингз

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