Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
19 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 19 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Майк Салливан
История личных встреч
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|08.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 6
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|28.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|11 : 2
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2