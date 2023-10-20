Гавр - Ланс 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
20 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ланс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|7
|зщ
|Лоик Него
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|9
|нп
|Мохамед Байо
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|пз
|Рубен Агилар
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Франк Эз
История личных встреч
|31.01.2020
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2019
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|1 : 3
|01.04.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|20.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|3 : 3
|25.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|1 : 0
|24.04.2017
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|1 : 0
|25.11.2016
|Франция - Лига 2
|16-й тур
|1 : 0
|30.01.2016
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|2 : 0
|31.08.2015
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|0 : 4
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1