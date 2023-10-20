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Гавр - Ланс 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
20 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Гавр
Ланс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ланс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Ланс
Ланс
30 Франция вр Артур Десма
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Франция зщ Кристофер Опери
7 Венгрия зщ Лоик Него
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
23 Франция нп Хосуэ Казимир
10 Франция нп Набиль Алиуи
9 Гвинея нп Мохамед Байо
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
2 Франция пз Рубен Агилар
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
11 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
22 Франция нп Уэсли Саид
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Франция Франк Эз
История личных встреч
31.01.2020 Франция - Лига 2 22-й тур Гавр0 : 0Ланс
17.08.2019 Франция - Лига 2 4-й тур Ланс1 : 3Гавр
01.04.2019 Франция - Лига 2 30-й тур Ланс0 : 0Гавр
27.10.2018 Франция - Лига 2 12-й тур Гавр2 : 1Ланс
20.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 34-й тур Ланс3 : 3Гавр
25.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 16-й тур Гавр1 : 0Ланс
24.04.2017 Франция - Лига 2 34-й тур Гавр1 : 0Ланс
25.11.2016 Франция - Лига 2 16-й тур Ланс1 : 0Гавр
30.01.2016 Франция - Лига 2 23-й тур Гавр2 : 0Ланс
31.08.2015 Франция - Лига 2 5-й тур Ланс0 : 4Гавр
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 3 : 0Гавр
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Гавр0 : 2
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Гавр2 : 1
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 0Гавр
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Гавр3 : 0
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ланс1 : 1
03.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Ланс2 : 1
29.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 0 : 1Ланс
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс2 : 1
20.09.2023 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур 1 : 1Ланс

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