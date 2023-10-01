Боруссия Д - Вердер 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
20 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вердер, которое состоится 20 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|2
|пз
|Оливье Деман
|17
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Оле Вернер
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|18.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|05.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 2 : 4
|15.12.2018
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0