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Боруссия Д - Вердер 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
20 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Боруссия Д
Вердер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вердер, которое состоится 20 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вердер
Бремен
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
8 Германия пз Феликс Нмеча
23 Германия пз Эмре Джан
11 Германия пз Марко Ройс
19 Германия пз Юлиан Брандт
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
30 Германия вр Михаэль Цеттерер
13 Сербия зщ Милош Велькович
32 Австрия зщ Марко Фридль
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
36 Германия пз Кристиан Гросс
20 Австрия пз Романо Шмид
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
2 Бельгия пз Оливье Деман
17 Германия нп Джастин Нджинма
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Германия Оле Вернер
История личных встреч
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Вердер0 : 2Боруссия Д
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д2 : 3Вердер
18.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 1Вердер
15.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Вердер1 : 2Боруссия Д
22.02.2020 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер0 : 2Боруссия Д
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Вердер3 : 2Боруссия Д
28.09.2019 Германия - Бундеслига 6-й тур Боруссия Д2 : 2Вердер
04.05.2019 Германия - Бундеслига 32-й тур Вердер2 : 2Боруссия Д
05.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия Д3 : 3 2 : 4Вердер
15.12.2018 Германия - Бундеслига 15-й тур Боруссия Д2 : 1Вердер
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия Д4 : 2
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Боруссия Д0 : 0
29.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 1 : 3Боруссия Д
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур 2 : 0Боруссия Д
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер2 : 3
01.10.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 4 : 2Вердер
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер2 : 1
17.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 4 : 2Вердер
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Вердер4 : 0

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