Ротерхэм Юнайтед - Ипсвич Таун 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 20 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 1
|28.01.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 30-й тур
|1 : 0
|23.10.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 15-й тур
|0 : 2
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|11.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|22.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|29.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 2
|19.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|07.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 5
|07.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3