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Ротерхэм Юнайтед - Ипсвич Таун 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 20 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ипсвич Таун4 : 1Ротерхэм Юнайтед
28.01.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 30-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 0Ипсвич Таун
23.10.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 15-й тур Ипсвич Таун0 : 2Ротерхэм Юнайтед
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Ипсвич Таун1 : 0Ротерхэм Юнайтед
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 0Ипсвич Таун
22.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 0Ипсвич Таун
29.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Ипсвич Таун2 : 2Ротерхэм Юнайтед
19.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ипсвич Таун0 : 1Ротерхэм Юнайтед
07.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 5Ипсвич Таун
07.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 0Ипсвич Таун
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 1 : 1Ротерхэм Юнайтед
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 2 : 0Ротерхэм Юнайтед
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 1
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 3 : 0Ротерхэм Юнайтед
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ипсвич Таун4 : 2
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ипсвич Таун3 : 0
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ипсвич Таун3 : 2
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ипсвич Таун4 : 3

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