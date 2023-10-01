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Шукура - Сабуртало 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 30-й тур
Шукура
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шукура - Сабуртало, которое состоится 20 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шукура
Кобулети
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
15.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Сабуртало5 : 1Шукура
05.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Шукура2 : 3Сабуртало
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 1Шукура
29.11.2021 Грузия - Высшая лига 35-й тур Шукура1 : 2Сабуртало
25.09.2021 Грузия - Высшая лига 26-й тур Сабуртало2 : 1Шукура
13.06.2021 Грузия - Высшая лига 17-й тур Шукура0 : 0Сабуртало
11.04.2021 Грузия - Высшая лига 8-й тур Сабуртало2 : 2Шукура
26.11.2017 Грузия - Высшая лига 36-й тур Шукура1 : 2Сабуртало
22.09.2017 Грузия - Высшая лига 27-й тур Сабуртало3 : 2Шукура
21.06.2017 Грузия - Высшая лига 18-й тур Шукура1 : 2Сабуртало
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 5 : 0Шукура
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Шукура0 : 6
27.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 1 : 0Шукура
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Шукура0 : 0
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 4 : 2Шукура
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 5 : 0Сабуртало
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 1 : 0Сабуртало
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Сабуртало0 : 1
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 1 : 0Сабуртало

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