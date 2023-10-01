Шукура - Сабуртало 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шукура - Сабуртало, которое состоится 20 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шукура
Кобулети
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|15.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|5 : 1
|05.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 3
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|29.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 2
|25.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|13.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|11.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|26.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|1 : 2
|22.09.2017
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 2
|21.06.2017
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 6
|27.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 2
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0