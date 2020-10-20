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Динамо Бт - Дила 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 30-й тур
Динамо Бт
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Дила, которое состоится 20 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Дила
Гори
История личных встреч
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3Динамо Бт
05.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт0 : 2Дила
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 1Динамо Бт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт3 : 2Дила
14.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила0 : 1Динамо Бт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт3 : 0Дила
08.03.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила2 : 1Динамо Бт
03.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Дила
29.09.2021 Грузия - Высшая лига 27-й тур Дила2 : 2Динамо Бт
18.06.2021 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт2 : 0Дила
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 0 : 0Динамо Бт
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 0 : 6Динамо Бт
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 0 : 3Динамо Бт
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 2
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3Динамо Бт
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила0 : 1
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 3 : 1Дила
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 2 : 1Дила
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила2 : 0
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3Динамо Бт

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