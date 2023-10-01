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Ганновер-96 - Магдебург 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
20 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Ганновер-96
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Магдебург, которое состоится 20 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
26.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-961 : 2Магдебург
19.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург0 : 4Ганновер-96
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Ганновер-96
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-962 : 0
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 1Ганновер-96
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганновер-967 : 0
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 3Ганновер-96
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Магдебург1 : 1
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Магдебург
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Магдебург1 : 1
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 4 : 3Магдебург
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург6 : 4

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