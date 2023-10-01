Ганновер-96 - Магдебург 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
20 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Магдебург, которое состоится 20 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|26.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|19.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 4
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4