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Эльверсберг - Айнтрахт Б 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Эльверсберг
Айнтрахт Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Айнтрахт Б, которое состоится 20 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Эльверсберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 1
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 0 : 2Эльверсберг
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Эльверсберг2 : 1
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 0 : 1Эльверсберг
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б1 : 3
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Айнтрахт Б
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Б2 : 2
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
01.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Б1 : 1

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