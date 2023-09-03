Эльверсберг - Айнтрахт Б 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Айнтрахт Б, которое состоится 20 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1