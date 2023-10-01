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Торпедо-БелАЗ - Неман 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
20 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Торпедо-БелАЗ
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Неман, которое состоится 20 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Неман
Гродно
История личных встреч
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Неман
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман2 : 0Торпедо-БелАЗ
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
03.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
26.09.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Неман
21.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Неман
04.05.2019 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман0 : 0Торпедо-БелАЗ
07.10.2018 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Неман
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
05.09.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Торпедо-БелАЗ
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман3 : 1
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 3Неман
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 5Неман
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 1Неман

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