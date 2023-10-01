Торпедо-БелАЗ - Неман 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
20 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Неман, которое состоится 20 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Неман
Гродно
История личных встреч
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|06.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 2
|19.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|03.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|21.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|14.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 0
|07.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|05.09.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1