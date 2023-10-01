Баффало Сэйбрз - Калгари Флэймз 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
20 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Калгари Флэймз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Райан Хаска
История личных встреч
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|08.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2