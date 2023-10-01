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Баффало Сэйбрз - Калгари Флэймз 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
20 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Калгари Флэймз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Райан Хаска
История личных встреч
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 7Калгари Флэймз
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 6Баффало Сэйбрз
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 5Калгари Флэймз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3Баффало Сэйбрз
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТКалгари Флэймз
17.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2 ОТКалгари Флэймз
08.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Калгари Флэймз
23.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТ
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 7
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Баффало Сэйбрз
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКалгари Флэймз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Калгари Флэймз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Калгари Флэймз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 2Калгари Флэймз

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