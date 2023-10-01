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Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
20 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Рик Токкет
История личных встреч
19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4Ванкувер Кэнакс
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Ванкувер Кэнакс
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг9 : 2Ванкувер Кэнакс
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Ванкувер Кэнакс
09.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Ванкувер Кэнакс
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
17.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Ванкувер Кэнакс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Ванкувер Кэнакс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 1
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс3 : 1
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс1 : 2

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