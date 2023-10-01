Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
20 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Джон Купер
|Рик Токкет
История личных встреч
|19.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|19.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2