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Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
20 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
13.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
11.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 3Флорида Пантерз
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Флорида Пантерз
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
30.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
18.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4 ОТФлорида Пантерз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Флорида Пантерз
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Флорида Пантерз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Флорида Пантерз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 6Флорида Пантерз
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 4
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 Б
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТ

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