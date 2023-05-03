Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
20 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Пол Морис
|Шелдон Киф
История личных встреч
|13.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 3 ОТ
|11.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 2
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|05.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|2 : 3
|03.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 1-й матч
|2 : 4
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|18.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ