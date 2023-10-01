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Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
20 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
28.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс4 : 1Виннипег Джетс
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Виннипег Джетс2 : 4Вегас Голден Найтс
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Виннипег Джетс4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
21.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Виннипег Джетс
19.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс1 : 5Виннипег Джетс
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 6Вегас Голден Найтс
31.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1 ОТВиннипег Джетс
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Виннипег Джетс
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 0Вегас Голден Найтс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 3Вегас Голден Найтс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 4
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Виннипег Джетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс0 : 3
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 4Виннипег Джетс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 Б
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 7Вегас Голден Найтс

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