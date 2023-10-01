Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
20 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|28.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 1
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|2 : 4
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|4 : 5 ОТ
|21.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|5 : 2
|19.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|1 : 5
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|31.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7