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Миннесота Уайлд - Лос-Анджелес Кингз 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
20 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Дин Эвасон
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Лос-Анджелес Кингз
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 0Миннесота Уайлд
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 7Лос-Анджелес Кингз
11.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Лос-Анджелес Кингз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Миннесота Уайлд
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Миннесота Уайлд
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Миннесота Уайлд
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
27.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Лос-Анджелес Кингз
17.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Миннесота Уайлд
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Миннесота Уайлд
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Миннесота Уайлд
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 0
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 3 БМиннесота Уайлд
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Лос-Анджелес Кингз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 6 Б
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 7
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ

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