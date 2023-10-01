Миннесота Уайлд - Лос-Анджелес Кингз 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
20 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7
|11.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|27.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ