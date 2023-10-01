Сент-Луис Блюз - Аризона Койотс 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
20 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Аризона Койотс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Андре Туриньи
История личных встреч
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|23.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|05.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4