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Сент-Луис Блюз - Аризона Койотс 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
20 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Аризона Койотс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Крэйг Берюбе
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс5 : 1Сент-Луис Блюз
23.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз3 : 2Аризона Койотс
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 2Сент-Луис Блюз
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 5 ОТАризона Койотс
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 0Сент-Луис Блюз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс4 : 5Сент-Луис Блюз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
05.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 1Аризона Койотс
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3Аризона Койотс
19.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 7Сент-Луис Блюз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1 Б
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БСент-Луис Блюз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз5 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 4Сент-Луис Блюз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Сент-Луис Блюз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Аризона Койотс
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Аризона Койотс
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БАризона Койотс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс7 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Аризона Койотс

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