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Филадельфия Флайерз - Эдмонтон Ойлерз 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
20 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
США Джон Торторелла
Канада Джей Вудкрофт
История личных встреч
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Филадельфия Флайерз
10.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1 БЭдмонтон Ойлерз
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Эдмонтон Ойлерз
28.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 5Филадельфия Флайерз
17.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Филадельфия Флайерз
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
15.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Филадельфия Флайерз
07.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 4Филадельфия Флайерз
21.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Филадельфия Флайерз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 0
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Филадельфия Флайерз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Филадельфия Флайерз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз5 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз3 : 1
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Эдмонтон Ойлерз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Эдмонтон Ойлерз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз3 : 1
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз7 : 2

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