Филадельфия Флайерз - Эдмонтон Ойлерз 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
20 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|28.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|02.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|15.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|21.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|17.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2