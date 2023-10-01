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Нью-Йорк Рейнджерс - Нэшвилл Предаторз 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
20 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
20.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 0Нэшвилл Предаторз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
13.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 1Нэшвилл Предаторз
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
17.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5Нэшвилл Предаторз
02.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
05.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Нэшвилл Предаторз
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
21.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Нэшвилл Предаторз
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Нэшвилл Предаторз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 0
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нэшвилл Предаторз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1Нэшвилл Предаторз

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