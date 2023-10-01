Нью-Йорк Рейнджерс - Нэшвилл Предаторз 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
20 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|20.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|17.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1