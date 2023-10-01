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Сиэтл Кракен - Каролина Харрикейнз 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
20 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Каролина Харрикейнз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Каролина Харрикейнз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2Сиэтл Кракен
18.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5Каролина Харрикейнз
07.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2Сиэтл Кракен
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 1Каролина Харрикейнз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БСиэтл Кракен
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сиэтл Кракен
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сиэтл Кракен
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Сиэтл Кракен
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Каролина Харрикейнз
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Каролина Харрикейнз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 БКаролина Харрикейнз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1

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