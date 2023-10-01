Сиэтл Кракен - Каролина Харрикейнз 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
20 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Каролина Харрикейнз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Род Бриндамор
История личных встреч
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|07.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1