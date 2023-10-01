Сан-Хосе Шаркс - Бостон Брюинз 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
20 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Бостон Брюинз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|23.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|30.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|19.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1