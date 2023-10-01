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Сан-Хосе Шаркс - Бостон Брюинз 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
20 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Бостон Брюинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Бостон Брюинз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
23.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 0Сан-Хосе Шаркс
08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Бостон Брюинз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Бостон Брюинз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Сан-Хосе Шаркс
30.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 1Сан-Хосе Шаркс
27.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1Сан-Хосе Шаркс
19.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 6 ОТБостон Брюинз
19.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Бостон Брюинз
27.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Сан-Хосе Шаркс
20.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТБостон Брюинз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 Б
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 3Бостон Брюинз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз4 : 5 ОТ
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Бостон Брюинз

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