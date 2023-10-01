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Анахайм Дакс - Даллас Старз 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
20 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Даллас Старз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Даллас Старз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Питер Дебур
История личных встреч
07.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 БАнахайм Дакс
05.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 0Даллас Старз
02.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 0Анахайм Дакс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2Анахайм Дакс
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТДаллас Старз
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Даллас Старз
10.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3Даллас Старз
25.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1Анахайм Дакс
13.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 3Даллас Старз
26.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2Анахайм Дакс
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 3
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Анахайм Дакс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 1Анахайм Дакс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс2 : 4
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1Анахайм Дакс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БДаллас Старз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 Б
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 0Даллас Старз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 1

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