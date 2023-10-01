Анахайм Дакс - Даллас Старз 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
20 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Даллас Старз, которое состоится 20 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Питер Дебур
История личных встреч
|07.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|05.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|02.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|26.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1