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Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
20 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 0Чикаго Блэкхоукс
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2Колорадо Эвеланш
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Чикаго Блэкхоукс
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 6Колорадо Эвеланш
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 0Чикаго Блэкхоукс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Чикаго Блэкхоукс
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 5Чикаго Блэкхоукс
19.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Колорадо Эвеланш
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 3Чикаго Блэкхоукс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Колорадо Эвеланш
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БКолорадо Эвеланш
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Колорадо Эвеланш
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Колорадо Эвеланш
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Колорадо Эвеланш
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Чикаго Блэкхоукс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Чикаго Блэкхоукс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Чикаго Блэкхоукс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Чикаго Блэкхоукс

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