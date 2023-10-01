Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
20 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 20 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|21.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|19.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3