Локомотив М - Динамо М 21 Октября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо М, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Марцел Личка
История личных встреч
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3 ДВ
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 3
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|5 : 1
|07.06.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 2
|18.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2