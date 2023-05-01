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Локомотив М - Динамо М 21 Октября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Локомотив МДинамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо М, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
28.05.2023МИР Российская Премьер-лига29-й турДинамо М2 : 4Локомотив М
22.10.2022МИР Российская Премьер-лига14-й турЛокомотив М1 : 3Динамо М
10.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиЛокомотив М3 : 3 ДВДинамо М
14.05.2022Россия - Премьер-Лига29-й турЛокомотив М3 : 3Динамо М
27.08.2021Россия - Премьер-Лига6-й турДинамо М1 : 1Локомотив М
08.05.2021Россия - Премьер-Лига29-й турЛокомотив М0 : 0Динамо М
08.11.2020Россия - Премьер-Лига14-й турДинамо М5 : 1Локомотив М
07.06.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиЛокомотив М1 : 1Динамо М
01.12.2019Россия - Премьер-Лига18-й турЛокомотив М1 : 2Динамо М
18.08.2019Россия - Премьер-Лига6-й турДинамо М1 : 2Локомотив М
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур2 : 2Локомотив М
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BЛокомотив М3 : 1
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турЛокомотив М1 : 0
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 2Локомотив М
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B0 : 0 4 : 2Локомотив М
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турДинамо М0 : 0
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DДинамо М3 : 0
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 1Динамо М
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 0Динамо М
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа D1 : 1 4 : 2Динамо М

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