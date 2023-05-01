Балтика - Краснодар 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
21 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Краснодар, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Владимир Ивич
История личных встреч
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|3 : 1
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|1 : 1
|29.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|22-й тур
|0 : 0
|31.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|2-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2