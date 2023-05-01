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Балтика - Краснодар 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
21 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Балтика
Краснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Краснодар, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
СербияВладимир Ивич
История личных встреч
02.08.2010Россия - Первый дивизион - 201022-й турКраснодар3 : 1Балтика
30.03.2010Россия - Первый дивизион - 20102-й турБалтика1 : 1Краснодар
29.07.2009Россия - Первый дивизион - 200922-й турКраснодар0 : 0Балтика
31.03.2009Россия - Первый дивизион - 20092-й турБалтика1 : 0Краснодар
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турБалтика1 : 0
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа C2 : 1Балтика
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Балтика
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турБалтика1 : 0
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 2
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турКраснодар3 : 2
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DКраснодар3 : 0
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 2Краснодар
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турКраснодар2 : 0
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DКраснодар1 : 1 4 : 2

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