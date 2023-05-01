Ноттингем Форест - Лутон Таун 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Лутон Таун, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|30
|зщ
|Вилли Боли
|40
|зщ
|Murillo
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|5
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Берк
|4
|зщ
|Том Локьер
|15
|зщ
|Теден Менжи
|26
|зщ
|Райан Джилз
|45
|пз
|Алфи Даути
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|7
|пз
|Чидози Огбене
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|15.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|23.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|02.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|28.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|19.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|3 : 1
|02.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1