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Ноттингем Форест - Лутон Таун 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ноттингем Форест
Лутон Таун

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Лутон Таун, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Лутон Таун
Лутон
1 США вр Мэтт Тёрнер
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
40 Бразилия зщ Murillo
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
5 Бельгия пз Орель Мангала
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
24 Бельгия вр Томас Камински
16 Англия зщ Рис Берк
4 Уэльс зщ Том Локьер
15 Англия зщ Теден Менжи
26 Англия зщ Райан Джилз
45 Англия пз Алфи Даути
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
7 Ирландия пз Чидози Огбене
11 Англия нп Элайджа Адебайо
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лутон Таун1 : 0Ноттингем Форест
23.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ноттингем Форест0 : 0Лутон Таун
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ноттингем Форест0 : 1Лутон Таун
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лутон Таун1 : 1Ноттингем Форест
19.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Ноттингем Форест3 : 1Лутон Таун
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лутон Таун1 : 2Ноттингем Форест
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
01.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ноттингем Форест1 : 1
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
18.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ноттингем Форест1 : 1
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лутон Таун0 : 1
03.10.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Лутон Таун1 : 2
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Лутон Таун
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 1 : 0Лутон Таун
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лутон Таун1 : 1

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