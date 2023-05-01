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Манчестер Сити - Брайтон 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
20 Португалия пз Бернарду Силва
16 Испания пз Родриго Эрнандес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
7 Англия пз Солли Марч
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Манчестер Сити
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Сити
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Манчестер Сити
31.08.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
06.04.2019 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Манчестер Сити
04.10.2023 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур 1 : 3Манчестер Сити
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Манчестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 1 : 0Манчестер Сити
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити2 : 0
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1

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