Манчестер Сити - Брайтон 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|20
|пз
|Бернарду Силва
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|7
|пз
|Солли Марч
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|24
|пз
|Симон Адингра
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 5
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|06.04.2019
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1