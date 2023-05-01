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Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кристал Пэлас
Лондон
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
32 Шотландия пз Эллиот Андерсон
36 Англия пз Шон Лонгстафф
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
7 Бразилия нп Жоэлинтон
9 Англия нп Каллум Уилсон
10 Англия нп Энтони Гордон
1 Англия вр Сэм Джонстон
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
44 Нидерланды пз Яйро Ридевалд
49 Англия пз Джесуран Рак-Сакьи
9 Гана нп Джордан Айю
22 Франция нп Одсонн Эдуар
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 2Кристал Пэлас
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
27.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас0 : 2Ньюкасл Юнайтед
22.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.12.2019 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
06.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 8Ньюкасл Юнайтед
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас0 : 0
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 3 : 0Кристал Пэлас
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас0 : 0
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Кристал Пэлас

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