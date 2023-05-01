Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кристал Пэлас
Лондон
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|32
|пз
|Эллиот Андерсон
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|7
|нп
|Жоэлинтон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|44
|пз
|Яйро Ридевалд
|49
|пз
|Джесуран Рак-Сакьи
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 3 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|06.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1