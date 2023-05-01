Брентфорд - Бёрнли 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Бёрнли, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|7
|нп
|Ниль Мопе
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|44
|зщ
|Анн Делькруа
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Сандер Берге
|30
|пз
|Лука Колеошо
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|17
|нп
|Лайл Фостер
|47
|нп
|Вильсон Одобер
Главные тренеры
|Томас Франк
|Венсан Компани
История личных встреч
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|15.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 3
|22.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 4
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1