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Брентфорд - Бёрнли 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Брентфорд
Бёрнли

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Бёрнли, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
1НидерландыврМарк Флеккен
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
27ГерманияпзВитали Янельт
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
15НигерияпзФрэнк Оньека
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
7ФранциянпНиль Мопе
1АнглияврДжеймс Траффорд
14УэльсзщКоннор Робертс
44БельгиязщАнн Делькруа
3АнглиязщЧарли Тейлор
28БельгиязщАмин Аль-Дахиль
24ИрландияпзДжош Каллен
16НорвегияпзСандер Берге
30ИталияпзЛука Колеошо
8АнглияпзДжош Браунхилл
17ЮАРнпЛайл Фостер
47ФранциянпВильсон Одобер
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
12.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турБрентфорд2 : 0Бёрнли
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли3 : 1Брентфорд
15.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турБрентфорд1 : 3Бёрнли
22.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБёрнли1 : 0Брентфорд
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур2 : 1Брентфорд
01.10.2023Англия - Премьер-лига7-й тур1 : 1Брентфорд
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБрентфорд0 : 1
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБрентфорд1 : 3
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 0Брентфорд
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 4
03.10.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 2Бёрнли
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 0Бёрнли
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 4Бёрнли
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБёрнли0 : 1

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