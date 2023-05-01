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Борнмут - Вулверхэмптон 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вулверхэмптон, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Бразилия вр Нето
37 Англия зщ Макс Ааронс
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Англия зщ Ллойд Келли
3 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Англия пз Джо Ротуэлл
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
10 Шотландия пз Райан Кристи
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
9 Англия нп Доминик Соланке
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
15 Англия зщ Крейг Доусон
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Португалия нп Педру Нету
12 Бразилия нп Матеус Кунья
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 1Борнмут
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0Вулверхэмптон
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон1 : 0Борнмут
23.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Борнмут1 : 2Вулверхэмптон
23.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Борнмут1 : 1Вулверхэмптон
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вулверхэмптон2 : 0Борнмут
03.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Борнмут2 : 1Вулверхэмптон
06.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Вулверхэмптон1 : 2Борнмут
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 3 : 0Борнмут
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 4
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Борнмут2 : 0
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Борнмут
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон1 : 1
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 3 : 2Вулверхэмптон
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 3

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