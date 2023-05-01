Борнмут - Вулверхэмптон 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вулверхэмптон, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Нето
|37
|зщ
|Макс Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Джо Ротуэлл
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|10
|пз
|Райан Кристи
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|нп
|Педру Нету
|12
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Хван Хи Чан
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Гари О'Нил
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|06.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3