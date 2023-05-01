Шеффилд - Манчестер Юнайтед 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
21 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 21 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|5
|зщ
|Остон Трасти
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|21
|пз
|Вини Соуза
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|14
|пз
|Люк Томас
|8
|пз
|Густаво Хамер
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|15
|зщ
|Серхио Регилон
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|17.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|24.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 3
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|17.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|18.11.2006
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1