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Шеффилд - Манчестер Юнайтед 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
21 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 21 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
5 США зщ Остон Трасти
19 Англия зщ Джек Робинсон
20 Англия зщ Джейден Богл
21 Бразилия пз Вини Соуза
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд
14 Англия пз Люк Томас
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
10 Англия нп Кэмерон Арчер
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
15 Испания зщ Серхио Регилон
19 Франция зщ Рафаэль Варан
4 Марокко пз Софьян Амрабат
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
7 Англия пз Мэйсон Маунт
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Шеффилд Юнайтед
17.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 3Манчестер Юнайтед
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Шеффилд Юнайтед
24.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 3Манчестер Юнайтед
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.04.2007 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Шеффилд Юнайтед
18.11.2006 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Манчестер Юнайтед
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 8
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
03.10.2023 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур Манчестер Юнайтед2 : 3
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 0
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед

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