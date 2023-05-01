Суонси Сити - Лестер Сити 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Лестер Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|21.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|12.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|27.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|24.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 0
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 3
|18.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|25.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 3
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0