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Суонси Сити - Лестер Сити 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Суонси Сити
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Лестер Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
03.02.2018Англия - Премьер-лига26-й турЛестер Сити1 : 1Суонси Сити
21.10.2017Англия - Премьер-лига9-й турСуонси Сити1 : 2Лестер Сити
12.02.2017Англия - Премьер-лига25-й турСуонси Сити2 : 0Лестер Сити
27.08.2016Англия - Премьер-лига3-й турЛестер Сити2 : 1Суонси Сити
24.04.2016Англия - Премьер-лига35-й турЛестер Сити4 : 0Суонси Сити
05.12.2015Англия - Премьер-лига15-й турСуонси Сити0 : 3Лестер Сити
18.04.2015Англия - Премьер-лига33-й турЛестер Сити2 : 0Суонси Сити
25.10.2014Англия - Премьер-лига9-й турСуонси Сити2 : 0Лестер Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур1 : 3Суонси Сити
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСуонси Сити2 : 1
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур0 : 3Суонси Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСуонси Сити3 : 0
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 1Суонси Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турЛестер Сити2 : 0
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турЛестер Сити3 : 0
01.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 4Лестер Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала3 : 1Лестер Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛестер Сити1 : 0

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