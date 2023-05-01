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Блэкберн Роверс - Кардифф Сити 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Блэкберн Роверс
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Кардифф Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБлэкберн Роверс5 : 2Кардифф Сити
01.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турБлэкберн Роверс1 : 0Кардифф Сити
04.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турКардифф Сити1 : 0Блэкберн Роверс
15.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турКардифф Сити0 : 1Блэкберн Роверс
25.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБлэкберн Роверс5 : 1Кардифф Сити
10.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турКардифф Сити2 : 2Блэкберн Роверс
03.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБлэкберн Роверс0 : 0Кардифф Сити
07.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турКардифф Сити2 : 3Блэкберн Роверс
24.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турБлэкберн Роверс0 : 0Кардифф Сити
07.03.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турБлэкберн Роверс1 : 1Кардифф Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур0 : 4Блэкберн Роверс
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 0Блэкберн Роверс
01.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБлэкберн Роверс1 : 4
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБлэкберн Роверс5 : 2Кардифф Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур4 : 3Блэкберн Роверс
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКардифф Сити1 : 1
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур2 : 0Кардифф Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турКардифф Сити2 : 0
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБлэкберн Роверс5 : 2Кардифф Сити
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 1Кардифф Сити

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