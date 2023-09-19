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Вест Бромвич Альбион - Плимут Аргайл 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Вест Бромвич Альбион
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Плимут Аргайл, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
06.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур3 : 1Вест Бромвич Альбион
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур0 : 4Вест Бромвич Альбион
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турВест Бромвич Альбион0 : 0
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 2Вест Бромвич Альбион
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турПлимут Аргайл1 : 3
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турПлимут Аргайл0 : 2
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 1Плимут Аргайл
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турПлимут Аргайл6 : 2
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур4 : 1Плимут Аргайл

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