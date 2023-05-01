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Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
02.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турУотфорд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Уотфорд
02.05.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турУотфорд1 : 1Шеффилд Уэнсдей
18.10.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турШеффилд Уэнсдей0 : 3Уотфорд
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур1 : 1Уотфорд
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур2 : 0Уотфорд
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турУотфорд2 : 3
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур3 : 0Уотфорд
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турУотфорд2 : 2
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турШеффилд Уэнсдей0 : 3
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур3 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1

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