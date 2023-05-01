Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
|02.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 0
|19.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|02.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|18.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1