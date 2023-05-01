Бристоль Сити - Ковентри Сити 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Ковентри Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Марк Робинс
История личных встреч
|01.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 1
|04.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 0
|10.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 4
|22.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|3 : 2
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|18.04.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 44-й тур
|0 : 0
|18.10.2014
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 13-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|4 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2