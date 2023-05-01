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Бристоль Сити - Ковентри Сити 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Бристоль Сити
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Ковентри Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
01.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турКовентри Сити1 : 1Бристоль Сити
04.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБристоль Сити0 : 0Ковентри Сити
10.08.2022Англия - Кубок лиги1-й раундКовентри Сити1 : 4Бристоль Сити
22.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турБристоль Сити1 : 2Ковентри Сити
06.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турКовентри Сити3 : 2Бристоль Сити
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турКовентри Сити3 : 1Бристоль Сити
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турБристоль Сити2 : 1Ковентри Сити
18.04.2015Англия - Первая лигаПервая лига. 44-й турБристоль Сити0 : 0Ковентри Сити
18.10.2014Англия - Первая лигаПервая лига. 13-й турКовентри Сити1 : 3Бристоль Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур2 : 1Бристоль Сити
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 2Бристоль Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБристоль Сити2 : 3
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 0Бристоль Сити
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБристоль Сити4 : 1
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКовентри Сити1 : 1
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турКовентри Сити1 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 3Ковентри Сити
25.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турКовентри Сити1 : 1
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур3 : 2Ковентри Сити

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