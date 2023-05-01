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Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
04.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турХаддерсфилд Таун1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
08.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Хаддерсфилд Таун
15.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турХаддерсфилд Таун2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Хаддерсфилд Таун
13.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 1Хаддерсфилд Таун
05.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
08.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
10.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1Хаддерсфилд Таун
11.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Хаддерсфилд Таун
17.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турХаддерсфилд Таун2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур0 : 0Хаддерсфилд Таун
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур4 : 1Хаддерсфилд Таун
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турХаддерсфилд Таун1 : 1
25.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХаддерсфилд Таун2 : 2
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 4
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3
22.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1

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