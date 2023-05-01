Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|04.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 1
|08.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 2
|15.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 2
|24.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 0
|13.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 0
|08.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|11.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 2
|17.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|22.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1