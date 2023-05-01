Норвич Сити - Лидс Юнайтед 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Давид Вагнер
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 3
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 3
|28.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 3
|05.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 3
|25.10.2016
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 2 3 : 2
|14.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|6 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0