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Норвич Сити - Лидс Юнайтед 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Норвич Сити
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турЛидс Юнайтед2 : 1Норвич Сити
31.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турНорвич Сити1 : 2Лидс Юнайтед
02.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турЛидс Юнайтед1 : 3Норвич Сити
25.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турНорвич Сити0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турНорвич Сити2 : 1Лидс Юнайтед
16.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турЛидс Юнайтед1 : 0Норвич Сити
29.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турЛидс Юнайтед3 : 3Норвич Сити
05.11.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турНорвич Сити2 : 3Лидс Юнайтед
25.10.2016Англия - Кубок лиги4-й раундЛидс Юнайтед2 : 2 3 : 2Норвич Сити
14.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турЛидс Юнайтед0 : 2Норвич Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур1 : 1Норвич Сити
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур2 : 1Норвич Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турНорвич Сити2 : 0
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала2 : 1Норвич Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур6 : 2Норвич Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турЛидс Юнайтед2 : 1
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турЛидс Юнайтед1 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур3 : 1Лидс Юнайтед
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛидс Юнайтед3 : 0
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 0Лидс Юнайтед

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