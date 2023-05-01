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Халл Сити - Саутгемптон 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Халл Сити
Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Саутгемптон, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
29.04.2017Англия - Премьер-лига35-й турСаутгемптон0 : 0Халл Сити
06.11.2016Англия - Премьер-лига11-й турХалл Сити2 : 1Саутгемптон
11.04.2015Англия - Премьер-лига32-й турСаутгемптон2 : 0Халл Сити
01.11.2014Англия - Премьер-лига10-й турХалл Сити0 : 1Саутгемптон
11.02.2014Англия - Премьер-лига26-й турХалл Сити0 : 1Саутгемптон
09.11.2013Англия - Премьер-лига11-й турСаутгемптон4 : 1Халл Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур2 : 2Халл Сити
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур3 : 0Халл Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турХалл Сити1 : 1
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 3Халл Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХалл Сити0 : 0
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турСаутгемптон1 : 1
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур0 : 1Саутгемптон
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСаутгемптон3 : 1
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур2 : 1Саутгемптон
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСаутгемптон0 : 1

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