Мидлсбро - Бирмингем Сити 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Бирмингем Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
|02.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 3
|05.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|15.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 2
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 4
|21.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 1
|04.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 2
|11.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|22.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1