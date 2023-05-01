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Мидлсбро - Бирмингем Сити 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Мидлсбро
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Бирмингем Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
02.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турБирмингем Сити1 : 3Мидлсбро
05.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турМидлсбро1 : 0Бирмингем Сити
15.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турБирмингем Сити0 : 2Мидлсбро
30.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турМидлсбро0 : 2Бирмингем Сити
16.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМидлсбро0 : 1Бирмингем Сити
19.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турБирмингем Сити1 : 4Мидлсбро
21.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турМидлсбро1 : 1Бирмингем Сити
04.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турБирмингем Сити2 : 1Мидлсбро
12.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турБирмингем Сити1 : 2Мидлсбро
11.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турМидлсбро1 : 0Бирмингем Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур0 : 4Мидлсбро
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турМидлсбро2 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 3Мидлсбро
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 2Мидлсбро
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турМидлсбро2 : 1
06.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турБирмингем Сити3 : 1
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турБирмингем Сити4 : 1
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 0Бирмингем Сити
22.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турБирмингем Сити0 : 0
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 1Бирмингем Сити

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