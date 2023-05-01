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Сток Сити - Сандерленд 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Сток Сити
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Сандерленд, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турСандерленд1 : 5Сток Сити
20.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСток Сити0 : 1Сандерленд
14.01.2017Англия - Премьер-лига21-й турСандерленд1 : 3Сток Сити
15.10.2016Англия - Премьер-лига8-й турСток Сити2 : 0Сандерленд
30.04.2016Англия - Премьер-лига36-й турСток Сити1 : 1Сандерленд
28.11.2015Англия - Премьер-лига14-й турСандерленд2 : 0Сток Сити
25.04.2015Англия - Премьер-лига34-й турСток Сити1 : 1Сандерленд
04.10.2014Англия - Премьер-лига7-й турСандерленд3 : 1Сток Сити
23.09.2014Англия - Кубок лиги1/16 финалаСандерленд1 : 2Сток Сити
29.01.2014Англия - Премьер-лига23-й турСандерленд1 : 0Сток Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур2 : 0Сток Сити
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСток Сити0 : 1
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 3Сток Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала2 : 0Сток Сити
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСток Сити1 : 3
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турСандерленд0 : 4
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСандерленд2 : 0
29.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур0 : 3Сандерленд
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСандерленд0 : 1
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 3Сандерленд

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