Сток Сити - Сандерленд 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Сандерленд, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
|Тони Моубрей
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 5
|20.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|15.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|30.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|28.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|25.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|04.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|23.09.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|29.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|29.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3